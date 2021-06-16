Путин и Байден обменялись рукопожатием перед саммитом России и США

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Президенты России и Америки Путин и Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве, где в среду, 16 июня, состоится саммит России и США.

Коллеги поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали совместное фото. Кроме того, в первые минуты встречи российский лидер поблагодарил американского коллегу за инициативу встретиться. На это Байден ответил, что встреча лицом к лицу является полезной.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.