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Киноклуб «Поклонка» покажет мультфильм «Райя и последний дракон» бесплатно
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Киноклуб «Поклонка» покажет мультфильм «Райя и последний дракон» бесплатно

Ольга Маркова

Развлечения

Музей Победы приглашает юных зрителей и их родителей в киноклуб «Поклонка». Здесь 17 июня можно увидеть бесплатно мультфильм «Райя и последний дракон».

Зрителей ждет путешествие в сказку с интересными сражениями и погонями, необычным сюжетом и отличным юмором.

Действие мультфильма происходит в сказочном королевстве Кумандра. Отважная воительница Райя — дочь вождя — собирает команду друзей для того, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом.

Русскую версию фильма озвучили Ирина Пегова и Марина Александрова.

Мультфильм можно посмотреть бесплатно, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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