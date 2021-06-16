Эксперты объяснили, как магнитные бури сказываются на здоровье человека

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Оживленные дискуссии до сих пор ведутся вокруг темы влияния магнитных бурь на здоровье человека. Как пояснил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН, популяризатор астрономии Сергей Назаров, магнитной бурей принято называть возмущение земного магнитного поля, происходящее из-за воздействия солнечного ветра.

Последний в свою очередь представляет собой поток заряженных частиц, выбрасываемых космическим светилом. Эти частицы тоже обладают полями. Они воздействуют на земное магнитное поле, когда ветер достигает магнитосферы.

— Активность Солнца влияет на земное магнитное поле. Процесс ее изменения происходит примерно раз в 11 лет. В настоящее время новый цикл входит в фазу роста активности. Спустя два-три года мы выйдем на максимум, а через четыре-пять лет активность снова станет падать, — пояснил Сергей Назаров.

Астроном также добавил, что связывать влияние магнитных бурь с временами года, неверно. При этом в летний сезон люди чаще обращают внимание на данное явление, отмечает «Москва 24».

Очередной цикл солнечной активности начал свой путь около года назад. Эксперт советует в ожидании пика запастись терпением и научиться жить в гармонии с солнечным ветром. В свою очередь, психолог Эльдар Осипов уверен, что человеческий мозг имеет особую чувствительность к геомагнитной конъюнктуре Земли. В связи с этим магнитные бури сказываются сначала на работе регулирующих центральных систем организма.

— Отсюда идет реакция в виде головной боли и давления в висках. Так геомагнитная обстановка отражается на психической деятельности организма, — объяснил психолог.

По мнению эксперта, геомагнитные возмущения сказываются на гормональном фоне, что опосредованно связано с психикой человека.