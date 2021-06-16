Онколог объяснил, почему рак не передается воздушно-капельным путем

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Рак невозможно «подхватить» половым путем или воздушно-капельным путем. До сих пор не было зафиксировано ни одного подобного случая. Об этом рассказал онколог Иван Карасев.

По мнению медицинского эксперта, основной причиной образования опухоли являются внутренние процессы, происходящие в человеческом организме. Специалист объяснил, что злокачественные новообразования появляются из-за «обломков» белков, которые потом встраиваются в геном человека и заставляют клетки мутировать.

— Таким образом, хоть рак и можно назвать «вирусом», однако эта «инфекция» не внешняя, а эндогенная, — написал Иван Карасев в Instagram.

Онколог объяснил, что это означает возникающую и развивающуюся в организме из-за внутренних причин опухоль, передает Newinform. Уточняется, что во время исследования, которое провели ученые из США порядка 50 лет назад, было выяснено, что после введения раковых клеток в организм не было зафиксировано случаев последующего развития этого смертельного заболевания.