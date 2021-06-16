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Столичные предприниматели смогут подать заявку на льготное кредитование до 1 июля
Фото: Пресс-служба Госдумы

Столичные предприниматели смогут подать заявку на льготное кредитование до 1 июля

Иван Юминов

Город

Столичные предприниматели смогут подать заявку на участие в программе льготного кредитования до 1 июля. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в среду, 16 июня.

— Программой за все время ее действия воспользовались уже более 16 тысяч предпринимателей. Они получили свыше 124,4 миллиарда рублей льготных кредитов, — рассказал руководитель ведомства.

Согласно условиям программы, ставку кредита, взятого до 15 апреля 2020 года, можно снизить на шесть процентов. При этом с 15 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года есть возможность оформить новый кредит по ставке от трех до семи процентов.

Программой могут воспользоваться бизнесмены, чьи предприятия зарегистрированы в столице. Сэкономленные средства необходимо потратить на финансирование деятельности компании, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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