Родительская суббота и Троица — 2021: названы традиции и приметы праздника

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Одним из главных христианских праздников, завершающих пасхальный цикл, является День Святой Троицы. Кануном этого праздника является Троицкая родительская суббота. Согласно народной православной традиции, она считается главным поминальным днем в году.

Троица отмечается в восьмое воскресенье после Пасхи и на десятый день после праздника Вознесение Господне. В результате этот праздник наступает на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Согласно юлианскому календарю, в 2021 году День Святой Троицы отмечается 20 июня, а родительская суббота приходится на 19-е число.

Далее в понедельник, 21 июня, наступит Духов день. В дохристианских временах на Руси в это время наступал период, который назывался Русалии.

Праздник в честь Святой Троицы посвящен событию, которое описывается в Евангелии. Речь идет о Сошествии Святого Духа. По преданию, на 50-й день после Светлого Христова Воскресения апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, как им велел сделать Иисус. В это время они услышали мощный шум — наподобие приближающегося урагана. Так, по христианской трактовке на учеников Христа сошел Святой Дух. После этого апостолы заговорили на разных языках, чтобы проповедовать учение своего учителя разным народам.

Традиции родительской субботы

Этот день считается очень важным. Согласно поверьям, именно в этот день живые и почившие вместе отмечают спасение человечества Иисусом Христом. В этот день на Руси было принято посещать службы в храмах, наводить порядок на могилах, украшая их березовыми ветками и цветами. Помимо этого, существует обычай, который церковь не одобряет. Речь идет о поминании покойников на кладбище.

После этого на Руси было принято устраивать дома поминальную трапезу. Традиционными блюдами считались блины, яйца, кутья, кисель и специально сваренное пиво, отмечает ФАН.

Что нельзя делать

Запрещено устраивать в эти дни «пиры» на могилах. Не стоит увлекаться алкоголем. Согласно народной примете, не стоит в эти дни купаться и приближаться к водоемам, ходить в лес. Считалось, что можно попасться в руки русалок. В целом все манипуляции с водой были под запретом в эти дни. Нельзя было стирать, мыться и даже купать детей. Также запрещено было стричься, заниматься рукоделием и в целом использовать острые металлические предметы.

Гадания

В эти дни девушки, как правило, гадали на женихов и замужество. Самое известное — завивать березку. На неделе перед Троицей представительницы прекрасного пола прямо на деревьях плели косички из тонких веток. А на сам праздник проверяли их. Считалось, что если косичка осталась заплетенной, то нужно готовиться ко встрече со сватами. Расплетенная березовая «прическа» означала, что замужества нужно подождать до следующего года.