Выставочный проект «Да живет иное во мне» откроется в Новой Третьяковке

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Новая Третьяковка представляет выставку Laboratoria Art&Science — международный science-art проект «Да живет иное во мне». Через работы художников посетители смогут познакомиться с новыми способами взаимодействия с растениями, животными, искусственным интеллектом и физическими процессами планетарного масштаба.

Гости галереи увидят 11 проектов зарубежных и российских художников, которые ищут способы научиться осознавать себя частью гибридных сообществ. Так, роботическая нейроинсталляция Ральфа Беккера «Мираж» позволяет увидеть сны нейросети. Когда нейросеть «засыпает», ей снятся ландшафты магнитных полей, отображаемые в виде трехмерной световой карты, плавно движущейся в воздухе.

Биохимическая инсталляция One Tree ID Агнес Майер-Брандис дает возможность вступить в диалог с деревом на его языке. А художница Саша Спачаль предлагает установить связь с планетой и окружающей средой через дыхание. При этом посетители сами смогут сделать дыхательную практику частью художественного проекта.

Марина Абрамович, в свою очередь, предлагает всем желающим принять участие в научно-художественном эксперименте «Измеряя магию взгляда», который проверяет гипотезу о том, что взгляд глаза в глаза вызывает синхронизацию работы мозга.

Выставка открыта с 22 июня по 10 октября, сообщается на сайте галереи.