Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выставочный проект «Да живет иное во мне» откроется в Новой Третьяковке
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Выставочный проект «Да живет иное во мне» откроется в Новой Третьяковке

Ольга Маркова

Развлечения

Новая Третьяковка представляет выставку Laboratoria Art&Science — международный science-art проект «Да живет иное во мне». Через работы художников посетители смогут познакомиться с новыми способами взаимодействия с растениями, животными, искусственным интеллектом и физическими процессами планетарного масштаба.

Гости галереи увидят 11 проектов зарубежных и российских художников, которые ищут способы научиться осознавать себя частью гибридных сообществ. Так, роботическая нейроинсталляция Ральфа Беккера «Мираж» позволяет увидеть сны нейросети. Когда нейросеть «засыпает», ей снятся ландшафты магнитных полей, отображаемые в виде трехмерной световой карты, плавно движущейся в воздухе.

Биохимическая инсталляция One Tree ID Агнес Майер-Брандис дает возможность вступить в диалог с деревом на его языке. А художница Саша Спачаль предлагает установить связь с планетой и окружающей средой через дыхание. При этом посетители сами смогут сделать дыхательную практику частью художественного проекта.

Марина Абрамович, в свою очередь, предлагает всем желающим принять участие в научно-художественном эксперименте «Измеряя магию взгляда», который проверяет гипотезу о том, что взгляд глаза в глаза вызывает синхронизацию работы мозга.

Выставка открыта с 22 июня по 10 октября, сообщается на сайте галереи.

Читайте также:
выставкаТретьяковская галерея на Крымском валунаучное шоу
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Все мнения
О проекте