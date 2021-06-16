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Олег Леонов: База «неизвестных пациентов» должна стать открытой
Фото: пресс-служба ОНФ

Олег Леонов: База «неизвестных пациентов» должна стать открытой

Павел Гриднев

Общество

Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов призвал сделать общедоступной единую федеральную базу неизвестных пациентов, поступающих в больницы.

— В больницы часто попадают люди в бессознательном состоянии или имеющие проблемы с памятью. Если у них нет при себе документов, то шанс оперативно установить личность очень мал. Родственники или волонтеры могут часами обзванивать приемные отделения в поисках пропавшего, но необходимой информации им так никто и не сообщит. С такой проблемой мы сталкиваемся ежедневно, для ее решения необходимо создание общедоступной единой базы неизвестных пациентов, — заявил Олег Леонов.

Он перечислил параметры, которые по опыту добровольцев-спасателей необходимы, чтобы такая база была полезной и эффективно работала. В первую очередь это обязательное и оперативное заполнение персоналом медучреждений и моргов полей системы. Во-вторых, обеспечение доступа к информации о неизвестных пациентах не только для правоохранительных органов и волонтеров поисковых отрядов, но и для всех граждан. Общий доступ необходимо предоставлять не ко всей информации, а к той, которая позволит родственникам найти человека, но при этом не будет относиться к персональным данным (место и время, когда человека забрала скорая помощь, пол, примерный возраст, приметы). В-третьих, важна адаптированность базы к разным IT-платформам.

Эксперт отметил, что в настоящий момент такая система функционирует в полиции, но в закрытом режиме. Добровольцам поисково-спасательных отрядов обещают предоставить доступ лишь к 2022 году. Для родственников доступ технически пока что невозможен.

По мнению Леонова, база должна заработать уже сейчас. Она должна быть удобной в пользовании и открытой для людей, чтобы поиск пропавших был максимально оперативным.

Ранее Олег Леонов заявил о планах пойти на выборы в Госдуму по 208-му Центральному избирательному округу Москвы.

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