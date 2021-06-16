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Мини-склад оружия обнаружили у пожилого москвича в квартире
Фото: МВД

Мини-склад оружия обнаружили у пожилого москвича в квартире

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Артековская улица Карта всех событий

Полиция изъяла у 60-летнего москвича самодельные боеприпасы и оружие. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЮАО в среду, 16 июня.

Пожилой житель столицы, проживающий в доме на Артековской улице, стал фигурантом уголовного дела. В его квартире силовики обнаружили пистолет, переделанный в гладкоствольное огнестрельное оружие, а также 32 самодельных патрона.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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