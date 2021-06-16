Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в 2021 году на западе Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Бобруйская улица, 15 Карта всех событий

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в этом году на западе Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в среду, 16 июня.

— В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем, а также выполняется чистовая отделка, — рассказал руководитель ведомства.

Здание на Бобруйской улице, владение 15/1, облицуют композитными панелями графитового цвета и «под дерево». Для жильцов подготовили 80 квартир общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров.

На первом этаже дома разместят салоны красоты, секции для детей, магазины и кафе. Вход в подъезд, а также лифтовой холл сделаны на уровне земли, что упростит передвижение женщин с колясками и людей с ограниченными возможностями.

Рядом с новостройкой появятся спортивная и детская площадки, газоны, а также парковка, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.