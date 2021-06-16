Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в 2021 году на западе Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в 2021 году на западе Москвы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Бобруйская улица, 15 Карта всех событий

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в этом году на западе Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в среду, 16 июня.

— В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем, а также выполняется чистовая отделка, — рассказал руководитель ведомства.

Здание на Бобруйской улице, владение 15/1, облицуют композитными панелями графитового цвета и «под дерево». Для жильцов подготовили 80 квартир общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров.

На первом этаже дома разместят салоны красоты, секции для детей, магазины и кафе. Вход в подъезд, а также лифтовой холл сделаны на уровне земли, что упростит передвижение женщин с колясками и людей с ограниченными возможностями.

Рядом с новостройкой появятся спортивная и детская площадки, газоны, а также парковка, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также:
Рафик Загрутдиновреновация в МосквеЗАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Все мнения
О проекте