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Роспотребнадзор настаивает на ужесточении антиковидных мер в Крыму
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Роспотребнадзор настаивает на ужесточении антиковидных мер в Крыму

Полина Долганова

Общество

Запрет работы общепита ночью и массовых мероприятий необходимо ввести в Крыму для снижения уровня распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 16 июня, заявила глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская.

По ее словам, с марта 2021 года ситуация с распространением COVID-19 значительно ухудшилась. Так, темп прироста заболеваемости в регионе составил 0,28, что является самым плохим показателем с февраля текущего года.

— Пользуясь полномочиями главного государственного санитарного врача, мною внесены предложения о дополнительных ограничительных мерах, — цитирует Пеньковскую РИА Новости.

Согласно новым правилам, кафе и рестораны будут работать только на вынос с 22:00 до 7:00. Также снизится количество билетов в кино, продаваемых в кассах, с 75 процентов до 50.

Ранее главный санитарный врач Москвы ввел обязательную вакцинацию в сфере услуг.

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