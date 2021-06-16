Роспотребнадзор настаивает на ужесточении антиковидных мер в Крыму

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Запрет работы общепита ночью и массовых мероприятий необходимо ввести в Крыму для снижения уровня распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 16 июня, заявила глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская.

По ее словам, с марта 2021 года ситуация с распространением COVID-19 значительно ухудшилась. Так, темп прироста заболеваемости в регионе составил 0,28, что является самым плохим показателем с февраля текущего года.

— Пользуясь полномочиями главного государственного санитарного врача, мною внесены предложения о дополнительных ограничительных мерах, — цитирует Пеньковскую РИА Новости.

Согласно новым правилам, кафе и рестораны будут работать только на вынос с 22:00 до 7:00. Также снизится количество билетов в кино, продаваемых в кассах, с 75 процентов до 50.

Ранее главный санитарный врач Москвы ввел обязательную вакцинацию в сфере услуг.