Россия выигрывает после первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии

Фото: twitter/teamrussia

Российская сборная завершила первый матч группового этапа чемпионата Европы против Финляндии со счетом 1:0.

На второй минуте компенсированного времени первого тайма гол забил Алексей Миранчук. Этот мяч стал первым удачным для сборной России на текущем чемпионате.

Игра второго тура группового этапа проходит в Санкт-Петербурге.

Ранее российские футболисты проиграли Бельгии в своем стартовом матче Евро-2020. Встреча группы В закончилась победой бельгийских футболистов со счетом 3:0. Дубль сделал Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты), также гол забил Тома Менье (34-я минута).