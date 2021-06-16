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Россия выигрывает после первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии
Фото: twitter/teamrussia

Россия выигрывает после первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии

Полина Долганова

Спорт

Российская сборная завершила первый матч группового этапа чемпионата Европы против Финляндии со счетом 1:0.

На второй минуте компенсированного времени первого тайма гол забил Алексей Миранчук. Этот мяч стал первым удачным для сборной России на текущем чемпионате.

Игра второго тура группового этапа проходит в Санкт-Петербурге.

Ранее российские футболисты проиграли Бельгии в своем стартовом матче Евро-2020. Встреча группы В закончилась победой бельгийских футболистов со счетом 3:0. Дубль сделал Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты), также гол забил Тома Менье (34-я минута).

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