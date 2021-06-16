Штрафы для компаний за несоблюдение требований о вакцинации ввели в Москве

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Повторные нарушения требований о вакцинации сотрудников могут повлечь для организаций в Москве штраф в размере до миллиона рублей или приостановку деятельности на три месяца. Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков в среду, 16 июня.

— За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда. Регламентируются данные решения статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса (об административных правонарушениях — прим. «ВМ»), — рассказал руководитель ведомства.

Так, для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30–50 тысяч рублей, для организаций — 100–300 тысяч. Должностное лицо могут оштрафовать на 300–500 тысяч рублей в случае причинения вреда здоровью или повторного нарушения. ИП и компаниям в аналогичной ситуации грозит штраф на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток, отмечает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.