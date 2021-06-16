Футболиста сборной России Фернандеса госпитализировали с матча Евро-2020

Фото: Twitter/TeamRussia

Игрока сборной России Марио Фернандеса доставили в больницу с матча чемпионата Европы по футболу против Финляндии. Об этом сообщили в пресс-службе команды в среду, 16 июня.

— У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга, — говорится в Twitter команды.

Уточняется, что защитник травмировался в середине первого тайма. Его заменили на Вячеслава Караваева на 25-й минуте.

Ранее сообщалось, что сборная Россия завершила первый тайм игры против Финляндии со счетом 1:0.