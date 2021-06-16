Выставка художественного стекла открылась в музее «Кусково»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей-усадьба «Кусково» приглашает москвичей и гостей столицы на выставку художественного стекла завода «Неман» — одного из наиболее известных предприятий Восточной Европы.

Зрителям представят практически всю коллекцию произведений из фондов Музея керамики, демонстрирующую два ярких периода в истории развития завода. Первый из них относится ко времени деятельности предприятия на территории Польской Республики с 1921 по 1939 год, когда продукция выполнялась в русле основных тенденций западноевропейского стеклоделия, особенно в популярном стиле ар-деко.

Основной раздел выставки иллюстрирует развитие завода в советское время, когда «Неман» являлся одним из ведущих стеклозаводов СССР.

Посетителям покажут коллекции, представляющие поколения авторов: В. Мурахвера, Л. Мягковой, С. Раудвеэ, В. Жохова, А. Федоркова, В. Дзивинской, О. Сазыкиной и Т. Малышевой.

Выставка открыта до 27 марта 2022 года, сообщается на сайте музея.