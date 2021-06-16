Вирусолог Альтштейн рассказал об опасности снижения инкубационного периода

Фото: Pixabay

Плохим знаком является тот факт, что срок инкубационного периода у COVID-19 снизился. В результате этого может увеличиться скорость распространения инфекции. Такого мнения придерживается вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Теперь инкубационный период корнавирусной инфекции составляет четыре-пять дней. По мнению вирусолога, единственным способом защиты от распространения COVID-19 остается вакцинация.

— Инкубационный период по-прежнему остается неодинаковым. Он может идти от двух дней до двух недель. При этом определенный сдвиг действительно заметен. Инфекция начинает быстрее развиваться, — пояснил Анатолий Альтштейн.

Он объяснил, что это нехорошо, так как при условиях ускорения эпидемии растет число заболевших. Вирус может иметь некоторые отличия от своего предыдущего варианта, однако он является чувствительным к действию вакцины, поэтому важно сделать прививку. Как подчеркнул медик, основные средства защиты на сегодняшний день это - медицинские маски, мытье рук, соблюдение социальной дистанции. И вместе с этим крайне важно получить укол от COVID-19, передает «Общественная служба новостей».