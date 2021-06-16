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Россия одержала победу в матче Евро-2020 против Финляндии
Фото: twitter/teamrussia

Россия одержала победу в матче Евро-2020 против Финляндии

Полина Долганова

Спорт

Российская сборная одержала первую победу на чемпионате Европы по футболу. Матч второго тура группы В против сборной Финляндии завершился в Санкт-Петербурге со счетом 1:0.

Единственный гол в ворота соперников на 45-й минуте оформил Алексей Миранчук.

Сейчас в активе России три очка. Такое же количество баллов набрали сборные Бельгии и Финляндии.

Ранее сообщалось, что футболиста сборной России Марио Фернандеса госпитализировали с матча. У него есть подозрение на травму грудного отдела позвоночника.

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