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Более двух миллионов человек планируют вакцинировать от коронавируса в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более двух миллионов человек планируют вакцинировать от коронавируса в Москве

Иван Юминов

Город

Более двух миллионов москвичей должны вакцинироваться от коронавируса в связи с новым постановлением главы столичного управления Роспотребнадзора. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 16 июня.

— Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5–4 миллиона. Вакцинации подлежат 60 процентов, то есть чуть более двух миллионов человек. И часть из них уже наверняка вакцинирована, — рассказала заммэра.

Ракова добавила, что сегодняшние мощности позволяют в четыре раза увеличить объем суточной вакцинации. Прививочные пункты открыты в МФЦ, торговых центрах, павильонах в парках и поликлиниках.

Эта мера не ограничивает права людей, отметила заммэра. По ее словам, каждый человек сам принимает решение о вакцинации. При этом сотрудники должны понимать, что их права не могут подвергать риску здоровье и жизнь других граждан. Прививку можно будет сделать любой из четырех вакцин, зарегистрированных в России, приводит слова Раковой ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также работников фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и других заведений.

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