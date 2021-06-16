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Главарей преступной банды Леснякова приговорили к пожизненному лишению свободы
Фото: СК РФ

Главарей преступной банды Леснякова приговорили к пожизненному лишению свободы

Анастасия Волоснова

Происшествия

Главарей межрегиональной преступной банды — Дмитрия Леснякова и Дмитрия Завьялова — приговорили к пожизненным срокам в колонии особого режима. Кроме того, осужденные должны будут заплатить штрафы на сумму один миллион рублей. Об этом в среду, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Московского областного суда.

Пожизненное заключение также получил участник организованной преступной группы (ОПГ — прим. «ВМ») Ралиф Фаизов, он должен будет заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Остальные пятеро участников были приговорены к лишению свободы на срок от 12 до 23 лет.

Напомним, преступная группировка орудовала с 1999 по 2011 год в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, на территории Челябинской и Ростовской областей.

Участники ОПГ совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений. На счету у банды два десятка убийств и покушений на убийства. Все награбленное участники преступной группы вкладывали в легальный бизнес. Особый интерес у бандитов вызывали земельные участки и базы отдыха, рассказала «ВМ» старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, чтобы устранить конкурентов и расширить свое влияние, 14 ноября 2006 года участники группы расстреляли ростовского бизнесмена и его охранника из автоматов во дворе жилого дома по улице Удальцова в столице.

— В настоящее время продолжается следствие в отношении других участников банды, — заключила Иванова.

Примечательно, что это не первый приговор для участников банды Леснякова. Так, в 2012 году Дмитрия Леснякова приговорили к 25 годам колонии. Однако вскоре после этого следователи доказали его причастность еще к десятку убийств.

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