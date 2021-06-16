Названа приблизительная стоимость отдыха в Крыму для россиян

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Россияне стали все чаще посещать курорты Крымского полуострова. Востребованность данного региона особенно возросла на фоне развития внутреннего туризма и наступления сезона отпусков.

Эксперты подсчитали, сколько в среднем стоит поездка из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, а также отдых на полуострове. При планировании путешествия на неделю для двух взрослых, то оказывается, что жителям столицы значительно дешевле отправиться в республику.

По данным сервиса по поиску дешевых авиабилетов, поездка с 1 по 7 июля из города на Неве туда и обратно стоит порядка 35 тысяч рублей. В данном случае говорится о прямых перелетах регулярными рейсами. Чартер на двоих обойдется немногим дешевле – 31,6 тысячи рублей.

В свою очередь прямые перелеты с багажом из столицы на те же даты обойдутся дешевле более чем на десять тысяч рублей. Важно знать, что стоимость авиабилетом постоянно меняется и ее актуальность длится недолго.

Железнодорожная поездка из Санкт-Петербурга в Крым займет почти 40 часов. Зато, таким образом, у пассажиров есть прекрасная возможность добраться прямиком до моря, например, до Севастополя. Путешествие в купе за один билет из Северной столицы обойдет в сумму около 7,5 тысячи рублей в одну сторону.

Жилье в Севастополе представлено на любой вкус. Например, однокомнатная квартира за сутки аренды стоит немногим дороже 3,6 тысячи рублей. Такая недвижимость будет расположена приблизительно в ста метрах от пляжной линии. Комната в отеле на первую неделю июля в настоящее время стоит от семи тысяч рублей за 24 часа. За подобную цену можно найти «студию-апартаменты», а также личный номер с небольшой кухней и видом на парк. Такое жилье находится в 500 метрах от моря, отмечает ФАН.