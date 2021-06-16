Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полиция нашла подростка, который прокатился на самокате, зацепившись за поезд в Москве
Фото: Вечерняя Москва

Полиция нашла подростка, который прокатился на самокате, зацепившись за поезд в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, метро Арбатская Карта всех событий

Полиция установила личность подростка, который прокатился на самокате, зацепившись за вагон поезда в столичном метро. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в УВД на Московском метрополитене в среду, 16 июня.

Нарушителем оказался 17-летний москвич. Юношу доставили в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства.

Напомним, в среду, 15 июня, на станции «Арбатская» юный пассажир с самокатом зацепился руками за вагон электропоезда и таким образом проехал несколько метров. Его маневр записала камера видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила «ВМ», что ведомство проведет процессуальную проверку после инцидента с подростком на самокате в подземке.

Читайте также:
подростоксамокатМетро
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Все мнения
О проекте