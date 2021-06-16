Полиция нашла подростка, который прокатился на самокате, зацепившись за поезд в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Арбатская Карта всех событий

Полиция установила личность подростка, который прокатился на самокате, зацепившись за вагон поезда в столичном метро. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в УВД на Московском метрополитене в среду, 16 июня.

Нарушителем оказался 17-летний москвич. Юношу доставили в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства.

Напомним, в среду, 15 июня, на станции «Арбатская» юный пассажир с самокатом зацепился руками за вагон электропоезда и таким образом проехал несколько метров. Его маневр записала камера видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила «ВМ», что ведомство проведет процессуальную проверку после инцидента с подростком на самокате в подземке.