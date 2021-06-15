Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Подросток прокатился на самокате, зацепившись за вагон поезда в столичной подземке. Видео
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Подросток прокатился на самокате, зацепившись за вагон поезда в столичной подземке. Видео

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, метро Арбатская Карта всех событий

Прокуратура Московского метрополитена проведет процессуальную проверку после инцидента с подростком на самокате в подземке. Об этом во вторник, 15 июня, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, на станции «Арбатская» юный пассажир с самокатом зацепился руками за вагон электропоезда и таким образом проехал несколько метров. Его маневр записала камера видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— В настоящее время личность и место нахождение участника инцидента устанавливаются, — отметила Нефедова.​​

Ранее «ВМ» сообщала, что лихач на электросамокате сбил женщину в столичном парке.

Читайте также:
ПрокуратураподростокМетро
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Все мнения
О проекте