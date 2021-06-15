Подросток прокатился на самокате, зацепившись за вагон поезда в столичной подземке. Видео

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, метро Арбатская Карта всех событий

Прокуратура Московского метрополитена проведет процессуальную проверку после инцидента с подростком на самокате в подземке. Об этом во вторник, 15 июня, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, на станции «Арбатская» юный пассажир с самокатом зацепился руками за вагон электропоезда и таким образом проехал несколько метров. Его маневр записала камера видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— В настоящее время личность и место нахождение участника инцидента устанавливаются, — отметила Нефедова.​​

Ранее «ВМ» сообщала, что лихач на электросамокате сбил женщину в столичном парке.