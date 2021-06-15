Подросток прокатился на самокате, зацепившись за вагон поезда в столичной подземке. Видео
Россия, Москва, метро Арбатская Карта всех событий
Прокуратура Московского метрополитена проведет процессуальную проверку после инцидента с подростком на самокате в подземке. Об этом во вторник, 15 июня, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, на станции «Арбатская» юный пассажир с самокатом зацепился руками за вагон электропоезда и таким образом проехал несколько метров. Его маневр записала камера видеонаблюдения.
— В настоящее время личность и место нахождение участника инцидента устанавливаются, — отметила Нефедова.
Ранее «ВМ» сообщала, что лихач на электросамокате сбил женщину в столичном парке.
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