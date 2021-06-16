Одну — до, вторую — после? Как и когда прививаться от COVID-19, если скоро отпуск

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Тем россиянам, которые решат пройти вакцинацию накануне поездки на отдых, стоит позаботиться об этом за несколько дней. Никаких противопоказаний к получению первого укола перед отпуском, а второго после него нет. Об этом «ВМ» сообщил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

— Перед отпуском, конечно, можно поставить первую дозу прививки. Другое дело, что во время отпуска вы не будете особо защищены. Все же нужно сделать две инъекции. Но ничего плохо нет в том, чтобы сделать первую прививку накануне отдыха. Первая доза тоже может дать определенную защиту. Никаких противопоказаний тут нет, — отметил врач.

По словам собеседника «ВМ», в любом случае россияне должны соблюдать эпидемиологические меры. Также Анатолий Альтштейн уточнил, что после прививки от COVID-19 у человека может наблюдаться недомогание. По его мнению, это чаще всего происходит на следующий день после процедуры. У немногих реакция может продолжаться и два–три дня, добавил профессор. В целом, как сказал врач, первую прививку все же стоит сделать минимум за неделю до поездки.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала привить 60 процентов работников столицы. Позже власти пояснили, что речь идет о представителях «контактных профессий».

Как написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, до 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.