Психолог объяснила формулу успеха на примере фильма «Дьявол носит Prada»

кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Как можно построить успешную карьеру, практический психолог Марина Алясова объяснила на примере фильма «Дьявол носит Prada».

Кинокартина появилась на больших экранах в 2006 году. В его основу лег одноименный роман писательницы Лорен Вайсбергер. Зритель знакомится с историей девушки, которая устроилась на работу в один из наиболее влиятельных журналов моды.

Психолог уверена, что темы, раскрытые в этом кино, остаются актуальными до сих пор. Во-первых, в фильме достаточно ярко демонстрируются последствия однобокого подхода к своей жизни, уверена эксперт.

— Сюжет учит наст тому, как нужно достигать успеха, опираясь на наставников, развивая способность быстро адаптироваться к условиям и набираться опыта, сразу реализуя навыки на практике, — пояснила Марина Алясова.

По ее словам, одна из основных персонажей Миранда многому научила главную героиню фильма, увидев в ней внутренний потенциал. По сюжету Миранда является главным редактором журнала. Ее блистательно сыграла актриса Мерил Стрип. Этому персонажу присущ авторитетный метод руководства. Это своеобразная «железная леди», подчеркивает психолог.

— Судить о ней с позиции «хорошая-плохая» — это однобоко. Каждый руководитель в свое время как-то занял свое почетное место. Некоторые делали это, опираясь на способности, трудолюбие, целеустремленность, а другие — используя связи. Тем временем, третьи добивались успеха, совмещая приятное с полезным, — объяснила Марина Алясова.

По мнению эксперта, каждый должен учиться у своего руководства определенным навыкам, отмечает ФАН.