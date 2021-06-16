Психолог объяснила неуверенностью позу Байдена на встрече с Путиным

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве расставил ноги и положил руки на подлокотники. В свою очередь лидер Соединенных Штатов скрестил руки и ноги. Эта поза может свидетельствовать о его неуверенности, считает психолог Татьяна Черепанова.

Подобное положение рук и ног может говорить о том, что человеку холодно. Однако в случае с главой Белого дома, вероятнее всего, это говорит о том, что он чувствует угрозу при общении с оппонентом.

— Это также может говорить о неуверенности и страхе перед собеседником. Он закрывается, создавая вокруг себя ощущение безопасности. Плюс данная поза свидетельствует о попытке держать все под контролем. А последнее всегда представляет собой состояние напряжения, — объяснила Татьяна Черепанова.

Поза Владимира Путина, в свою очередь, свидетельствует о его уверенности в себе и открытости перед оппонентом, передает телеканал 360. Как объяснила психолог, он не испытывает страха и готов к диалогу.

Тем временем бывший руководитель службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко объяснил отказ Джо Байдена от совместной пресс-конференции напряженностью в отношениях между странами.

— Подобные мероприятия проводятся лишь тогда, когда обеим сторонам есть что сказать хорошего в адрес друг друга, — пояснил эксперт.

По его словам, когда остаются нерешенные вопросы и напряженные отношения, то нет смысла проводить общую пресс-конференцию. При этом он считает, что градус напряжения повышает обсуждение всего того, что происходит вокруг данной встречи, отмечает ИА «НСН». При этом он добавил, что поведение президента Соединенных Штатов, по сути, не имеет никакого отношения к тем действиям, которые предпринимает Белый дом.