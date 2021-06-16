Эксперт рассказал о популярности автомобильных туристических маршрутов в России

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Конкурс туристических маршрутов запустили в Белгородской области. Его основными задачами являются выявление и продвижение наиболее успешных предложений в области автомобильных путешествий для туристов. Об актуальности подобных проектов рассказал директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Помимо белгородского конкурса, в нашей стране каждый год проходит премия «Маршруты России». По программе этой акции любой гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет может предложить свой маршрут по территории нашего государства, а потом пройти его вместе с конкурсантами. Основной целью этого проекта является образование тренда на изучение страны среди молодежи. По результатам таких экспедиций участники подготавливают путеводители, ролики, аудиогиды и многое другое.

В свою очередь, Александр Осауленко рассказал, что за последние полтора года стало понятно, что люди чаще всего выбирают путешествия на собственных машинах в радиусе 250 километров от своего дома.

— Возможности внутреннего туризма значительно расширяются на фоне роста подобных проектов. Создается инфраструктура для автотуризма, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что часто люди выезжают в путь и не знают, что через 50-70 километров обязательно будет гостиница, где он сможет поесть или что-то посмотреть, отмечает Nation News.