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Байден заявил, что холодная война не входит в интересы России и США
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Байден заявил, что холодная война не входит в интересы России и США

Анастасия Волоснова

Политика

Холодная война не входит в интересы ни России, ни США. Об этом рассказал президент США Джо Байден после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в среду, 16 июня.

— Я не думаю, что Путин хочет холодной войны. Очевидно, что это не в чьих-либо интересах — ни вашей страны, ни моей: оказаться в ситуации новой холодной войны, — подчеркнул Байден.

Он добавил, что верит в то, что Путин таким же образом понимает существующую ситуацию, пишет РИА Новости.

Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.

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