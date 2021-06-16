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Проценко рассказал, когда стоит вакцинироваться после перенесенного COVID-19
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Проценко рассказал, когда стоит вакцинироваться после перенесенного COVID-19

Иван Юминов

Общество

Перенесшим коронавирус людям стоит вакцинироваться спустя семь–девять месяцев после болезни. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в среду, 16 июня.

— Я бы об этом задумался, наверное, через семь–восемь месяцев, потому что те наблюдения, которые имеют место сейчас... Они у нас, эти данные, накапливаются, демонстрируют факт того, что уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета, который мы сейчас можем в потоке померить, через восемь–девять месяцев снижается, — рассказал врач в эфире на странице писателя Александра Цыпкина в Instagram.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов.

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