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Маршрут поезда «Москва — Ржевский мемориал» продлили до Муравьево
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Маршрут поезда «Москва — Ржевский мемориал» продлили до Муравьево

Иван Юминов

Город

Маршрут электропоездов из Москвы до Ржевского мемориала продлили до Муравьево. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в среду, 16 июня.

— Маршрут поезда «Ласточка» «Москва — Ржевский мемориал» продлен до Муравьево. В целях улучшения качества обслуживания ЦППК приняла решение о продлении маршрута на постоянной основе, — рассказали в организации.

Уточняется, что ежедневно по маршруту ездят две пары пятивагонных поездов «Ласточка». Поездка при этом занимает чуть более 4,5 часа в одну сторону.

Поезд совершает остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский, отмечается на сайте ЦППК.

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