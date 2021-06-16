Маршрут поезда «Москва — Ржевский мемориал» продлили до Муравьево

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Маршрут электропоездов из Москвы до Ржевского мемориала продлили до Муравьево. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в среду, 16 июня.

— Маршрут поезда «Ласточка» «Москва — Ржевский мемориал» продлен до Муравьево. В целях улучшения качества обслуживания ЦППК приняла решение о продлении маршрута на постоянной основе, — рассказали в организации.

Уточняется, что ежедневно по маршруту ездят две пары пятивагонных поездов «Ласточка». Поездка при этом занимает чуть более 4,5 часа в одну сторону.

Поезд совершает остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский, отмечается на сайте ЦППК.