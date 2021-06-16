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«В тиски загнала мужика»: Лера Фрост жестко высказалась о Ксении Бородиной
Фото: Instagram/lerafrost

«В тиски загнала мужика»: Лера Фрост жестко высказалась о Ксении Бородиной

Иван Юминов

Общество

Бывшая участница шоу «Дома-2» Лера Фрост раскритиковала телеведущую Ксению Бородину после того, как та назвала ее «эскортницей».

— Человек «с бревна», человек, который, кроме бревна, ничего не видел, — заявила Фрост.

Конфликт между девушками возник из-за того, что экс-участницу шоу заметили вместе с мужем телеведущей Курбаном Омаровым. Ситуацию усугубляет и то, что в СМИ регулярно появляются слухи о предстоящем разводе пары.

По словам Фрост, Омаров является другом ее друзей. Бородина испытывает в отношении него патологическую ревность и «в тиски такие загнала мужика уже», добавила бывшая участница реалити-шоу. Кроме того, она предположила, что пара уже рассталась, передает портал Teleprogramma.pro.

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