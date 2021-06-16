Около 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Почти 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали двадцать три рейса и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и четыре отменены. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и восемь отменили.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
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