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Около 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город

Почти 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали двадцать три рейса и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и четыре отменены. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и восемь отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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