«Чудесные ребята»: Надежда Михалкова показала подросших детей

Фото: Youtube / 153ГОРЫ

Актриса Надежда Михалкова поделилась фото в соцсети Instagram, на котором запечатлелась с сыном и дочкой — Иваном и Ниной. Все трое выглядят в кадре довольно расслабленно и непринужденно.

Дети едят черешню и немного по-хулигански смотрят в камеру. Артистка позирует в лонгсливе цвета фисташки, подняв руки вверх, поддерживая задорное настроение своих наследников.

— Летом они взрослеют намного быстрее, — написала под снимком Михалкова.

Первым под постом отметился папа Вани и Нины. Режиссер Резо Гигинеишвили отреагировал на публикацию экс-супруги смайликами в виде двух сердечек.

Поклонники умилились семейным фото и написали много теплых слов.

«Чудо! Папины детки. Мамина милота»; «Какие красивые дети»; «Чудесные ребята», — высказались фолловеры.

Напомним, что Михалкова после развода с Гигинеишвили в 2018 году воспитывает одна сына и дочь. Нина и Ваня родились в один день — 21 мая, с разницей в два года. Девочка старше брата.