Уйди, бессонница: почему после COVID-19 нарушается режим сна

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Одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции может стать бессонница. Однако далеко не у всех пациентов она наблюдается. Об этом корреспонденту «Вечерей Москвы» сообщил врач-вирусолог Алексей Черновский.

— Имеются исследования о том, что примерно 20 процентов переболевших ковидом в дальнейшем страдают нарушением сна. Иностранные исследователи даже вывели отдельный термин — «коронасомния». Он родился от сочетания слов «коронавирус» и «инсомния» (бессонница), — продолжил собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что бессонница действительно может возникнуть, но совсем не обязательно, что это будет после COVID-19. Самая частая причина ее появления — длительный стресс:

— В период пандемии нервные срывы и стрессы испытывало огромное количество людей. Как здоровых, так и зараженных. Все мы прекрасно понимаем, что при коронавирусе человек страдает как физически, так и эмоционально. А неутешительные сводки о том, что от болезни умирают люди, а некоторые долго восстанавливаются, нет-нет да и воздействуют самым негативным образом на психику.

В результате нарушается режим сна и возникают другие психические расстройства. Но чтобы появился такой симптом, вовсе не обязательно заражаться коронавирусом.

Как ранее писала «ВМ» со ссылкой на постановление Роспотребнадзора, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих москвичей.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции обязательная вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и так далее.