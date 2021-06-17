Синоптик сообщил о первой волне аномального тепла в центре Европейской России

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Аномальное тепло с температурами до плюс 32 градусов придет в Центральный округ в субботу, 19 июня, и сохранится до вторника, 22 июня. Таким образом в регионе наступит первая волна тепла в этом году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Ситуация такова, что в субботу температура будет в центре Европейской России около плюс 30 градусов, а с воскресенья, 20 июня, уже за 30 градусов. Средняя температура будет 27-32 градуса, такие температуры сохранятся в понедельник и во вторник. В эти дни температура будет на 6-7 градусов выше нормы. Это будет пик жаркой погоды. Начиная с пятницы, 18 июня, будет волна тепла, температура будет на 5 градусов выше нормы не менее пяти дней, — рассказал он.

Синоптик отметил, что такая высокая температура является значительным отклонением от нормы. Вильфанд добавил, что до середины следующей недели похолодания не прогнозируется, позже будет понижение температуры до плюс 27 градусов, передает РИА Новости.