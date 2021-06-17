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Кардиолог перечислила продукты, провоцирующие образование тромбов
Фото: pixabay.com

Кардиолог перечислила продукты, провоцирующие образование тромбов

Юлия Курганова

Общество

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич назвала продукты, при регулярном употреблении которых значительно увеличивается риск тромбоза.

По словам специалиста, в зоне риска находятся люди с атеросклерозом и сахарным диабетом, избыточной массой тела, вредными привычками и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Медик порекомендовала минимизировать потребление простых углеводов (сладкое, хлеб, выпечку) и сахара, который в больших объемах содержится в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах. Все это могут привести к нарушению свертываемости крови и тромбозу.

— Безусловно, одним из самых опасных является алкоголь. Не злоупотребляйте, а лучше — исключите совсем. Также имейте в виду, что почти все сердечно-сосудистые катастрофы случаются на следующий день после приема алкоголя, — предупредила на своем YouTube-канале Кореневич.

Она добавила, что людям, которые принимают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, — следует отказаться от продуктов с высоким содержанием витамина K. К ним относятся зеленый чай, печень (говяжья и свиная) и овощи зеленого цвета, которые полностью уничтожают действие таких лекарств и могут привести к тяжелым последствиям.

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