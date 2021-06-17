Эндокринолог сообщила, с какими продуктами опасно есть черешню

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Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, с какими продуктами не следует сочетать черешню.

— Норма черешни в день — до 200 граммов для здорового взрослого человека, у которого отсутствуют такие диагнозы как гастрит острого типа или сахарный диабет. Если есть гастрит, но очень хочется съесть несколько ягод, не сочетайте их с кислыми или полукислыми продуктами: малиной, вишней, виноградом, сливой, яблоками и, тем более, цитрусовыми, — сказала врач.

Она добавила, что вредно сочетание черешни и бобовых. Нельзя употреблять ягоду на десерт после супа с фасолью или гороховой каши. Черешня и бобовые могут спровоцировать вздутие живота и усиленное газообразование, поэтому сочетание этих продуктов увеличивает вероятность проблем с кишечником.

По словам Бочаровой, не следует есть черешню сразу после еды, лучше подождать хотя бы полчаса, тогда ягода положительно повлияет на пищеварительную систему, сообщает РИА Новости.