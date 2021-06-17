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«Какие красивые»: Королева с сыном на прогулке восхитила фанатов в Сети
Фото: instagram/koroleva__star

«Какие красивые»: Королева с сыном на прогулке восхитила фанатов в Сети

Юлия Курганова

Развлечения

Семья певицы Наташи Королевой живет в загородном элитном поселке. Накануне артистка с сыном Архипом отправились на прогулку на велосипедах и поделилась фото на своей странице в соцсети Instagram.

Для активной прогулки звезда выбрала яркий летний наряд, поддержав тренд на многослойность. Поверх черной футболки Королева надела длинный сарафан с принтом «мильфлер», или мелкий цветочек, а прическу украсила бордовым ободком и розовыми дредами из канекалона.

Поклонники отметили, что звездные мама с сыном прекрасно выглядят и написали множество комплиментов.

«Мама — красотулька»; «Ну, прелесть, просто прелесть»; «Какие красивые», — оставили комментарии фолловеры.

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