КНР запустила корабль «Шэньчжоу-12» с космонавтами к орбитальной станции

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Китай провел торжественную церемонию в честь космонавтов, которым предстоит провести три месяца на орбите для обслуживания космической станции. Мероприятие прошло на космодроме Цзюцюань, трансляцию пуска вело Центральное телевидение Китая.

КНР планирует построить свою космическую станцию в два этапа, на каждом из которых запланировано по шесть пусков. Запуск корабля «Шэньчжоу-12» — четвертый по счету на текущей стадии. После него в околоземное пространство в ближайшие полгода отправят один грузовой и один пилотируемый корабль.

Ранее Управление программы пилотируемых космических полетов КНР назвало имена трех космонавтов — Не Хайшэна, Лю Бом и Тан Хунбо, которые 17 июня, отправились на строящуюся орбитальную станцию. Старт был осуществлен по графику в 09:22 по местному времени.