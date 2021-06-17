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ПФР объяснил россиянам подсчет трудового стажа во время службы в армии
Фото: Минобороны РФ

ПФР объяснил россиянам подсчет трудового стажа во время службы в армии

Юлия Курганова

Общество

Время срочной службы в армии входит в трудовой стаж. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Специалисты отметили, что за каждый год службы начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. В отдельных случаях при расчете пенсии могут учесть службу до 2002 года, но в этом случае не всегда получается наибольшая сумма выплат.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты — это показатель, от которого зависит сумма пенсии. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается для расчета пенсии, сообщает РИА Новости.

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