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«Руководил процессом»: американцы восхитились Путиным после саммита с Байденом
Фото: Администрация президента РФ

«Руководил процессом»: американцы восхитились Путиным после саммита с Байденом

Юлия Курганова

Политика

Пользователи сайта Fox News прокомментировали итоги саммита Россия — США, который состоялся 16 июня в Женеве. Многие американцы разочаровались тем, как президент Соединенных Штатов Джо Байден показал себя на переговорах, вместе с тем отметив с восхищением скорость реакции президента РФ Владимира Путина.

Многие пользователи написали в комментариях, что на фоне коллеги американский лидер показал себя не с лучшей стороны, в частности во время пресс-конференций.

— Путин руководил процессом и отвечал то, что думает, в течение 45 минут. Байден же зачитал рукопись Государственного департамента, подготовленную две недели назад. Слабак, — заявил пользователь под ником xman2020stlouis.

Некоторые американцы уточнили, что о том, как Байден проявил себя в рамках саммита можно судить по реакции фондовых рынков, которые отметились резким падением.

Ряд комментаторов были возмущены тем, что в словах главы Белого дома не было конкретики, в то время как Путин говорил по сути.

— При предыдущих администрациях подчиненные понимали цели и задачи президента, но при администрации Байдена, к сожалению, все обстоит наоборот, поэтому он может отвечать на вопросы лишь расплывчато, — написал Mowerman.

Также пользователи высказались и относительно того, стоит ли ожидать от российского лидера выполнение высказанных Байденом «предостережений».

— Согласится ли Путин на предостережения Байдена? Да. Выполнит ли Путин предостережения Байдена? Ни в коем случае. Предупреждение от Байдена — это как угроза пустым водяным пистолетом, — отметил пользователь.

В среду, 16 июня, в Женеве состоялся саммит Россия — США. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.

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