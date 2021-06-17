Следком предъявил обвинение задержанному за убийство двух женщин в Новой Москве

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» / Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в отношении мужчины, который убил мать и дочь в Новой Москве.

Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство двух лиц». Сегодня в четверг, 17 июня, Щербенский районный суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, жестокое убийство произошло в Новой Москве 15 июня. В охваченной огнем квартире были обнаружены изувеченные тела двух женщин: 55-летней Екатерины и 23-летней Елизаветы.

Фото: Vk / убитые 55-летняя Екатерина и 23-летняя Елизавета

Позже полиция задержала убийцу — выходца из одной из стран Центральной Азии, работавшего уборщиком в столичной подземке. Там же много лет работала и 55-летняя Екатерина. Она была кассиром на станции метро «Киевская». Именно там женщина и познакомилась с молодым человеком. По данным СМИ, мужчина уже несколько лет проживал в квартире Екатерины.

В день трагедии пара поссорилась. Вероятно, в какой-то момент мужчина потерял над собой контроль и схватился за нож.

По информации СМИ, изначально мужчина собирался убить только Екатерину, но судьба распорядилась иначе. В квартире жила дочь женщины, 23-летняя Елизавета. Последняя вернулась домой в тот момент, когда ее мать уже была мертва. Она услышала, как лает ее собака.

Мгновение спустя Елизавета увидела ухажера матери, который кинулся с ножом на питомца, а позже нанес смертельный удар и ей. После этого мужчина спрятал трупы своих жертв в чулан, а затем поджег квартиру сразу в двух местах: на кухне и в спальне.