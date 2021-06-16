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Спрятал и поджег: восстановлена картина страшного убийства матери и дочери в Новой Москве
Фото: Vk / погибшие 55-летняя Екатерина и 23-летняя Елизавета

Спрятал и поджег: восстановлена картина страшного убийства матери и дочери в Новой Москве

Илья Ашуров

Происшествия

Стали известны подробности жестокого убийства, которое произошло в Новой Москве 15 июня. В охваченной огнем квартире были обнаружены изувеченные тела двух женщин: 55-летней Екатерины и 23-летней Елизаветы. Позже полиция задержала убийцу — 27-летнего выходца одной из стран Центральной Азии. «Вечерняя Москва» выяснила подробности этого страшного дела.

Первые сведения о происшествии стали поступать ранним утром 15 июня. В экстренные службы обратились жители дома 17 на улице Дзержинского в Новомосковском поселке Кокошкино — горела одна из квартир. После того как пожар был ликвидирован, в одной из комнат обнаружили два женских трупа, а также убитую собаку породы такса. На телах жертв были обнаружены многочисленные ножевые ранения. После этого силовики стали рассматривать версию пожара как попытку скрыть убийство.

Спрятал и поджег: восстановлена картина страшного убийства матери и дочери в Новой МосквеФото: Vk / погибшие 55-летняя Екатерина и 23-летняя Елизавета

В этот же день полиция задержала предполагаемого убийцу. Им оказался 27-летний гражданин Узбекистана, который работал уборщиком в столичной подземке. Там же много лет работала и убитая 55-летняя Екатерина. Она была кассиром на станции метро «Киевская». Именно там женщина и познакомилась с молодым человеком. По данным СМИ, мужчина уже несколько лет проживал в квартире Екатерины.

Спрятал и поджег: восстановлена картина страшного убийства матери и дочери в Новой МосквеФото: Vk / предполагаемый убийца

В день трагедии, во вторник, 15 июня, пара поссорилась. Вероятно, в какой-то момент мужчина потерял над собой контроль и схватился за нож.

По информации источника «ВМ», решился он на это из-за того, что ему не нравилось, когда Екатерина обзывала его обидными словами. В какой-то из дней он даже пригрозил ей убийством. Но женщина не восприняла угрозу всерьез. Кроме этого, статус в соцсетях молодого человека гласил, что он очень любит женщину и будет ждать ее на том свете.

«Мой любимый человек — одна-единственная. Я встретил ее в конце своей жизни, я очень рад. Печально? Ее оставлю в этом мире, буду ждать на том свете», — написано в статусе предполагаемого убийцы в социальных сетях.

По информации СМИ, изначально мужчина собирался убить только Екатерину, но судьба распорядилась иначе. В квартире жила дочь женщины, 23-летняя Елизавета. Последняя вернулась домой в тот момент, когда ее мать уже была мертва. Она услышала, как лает ее собака.

Мгновение спустя Елизавета увидела ухажера матери, который кинулся с ножом на питомца, а позже нанес смертельный удар и ей.

Спрятал и поджег: восстановлена картина страшного убийства матери и дочери в Новой МосквеФото: Vk / погибшая такса

После этого мужчина спрятал трупы своих жертв в чулан, а затем поджег квартиру сразу в двух местах: на кухне и в спальне (рядом с чуланом — прим. «ВМ»).

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Судебное заседание, на котором ему будет избрана мера пресечения, назначено на 17 июня.

В социальных сетях 55-летней убитой нет никаких совместных фотографий с молодым человеком. Единственным подтверждением их знакомства может быть только то, что женщина добавила его в друзья.

Один из друзей Екатерины, пожелавший остаться неизвестным, в беседе с корреспондентом «ВМ» рассказал, что женщина никогда не рассказывала про этого молодого человека друзьям.

— Никто даже и поверить не мог, что у них что-то может быть, — сказал друг погибшей.

Он предположил, что Екатерина отказала предполагаемому убийце в ухаживаниях, что и привело к трагедии. Он также отметил, что обе погибшие были прекрасными женщинами.

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