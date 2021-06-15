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Два человека погибли при пожаре в Новой Москве
Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно спасательного центра Москвы

Два человека погибли при пожаре в Новой Москве

Михаил Алимов

Происшествия

Два человека погибли при пожаре в квартире в поселке Кокошкино в Новомосковском административном округе. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 15 июня, сообщил источник в экстренных службах.

Пожар случился в доме № 16 на улице Дзержинского. По данным источника, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Ранее врач рассказал о состоянии пострадавших после пожара на АЗС в Новосибирске.

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Новая Москвапожарсмерть
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