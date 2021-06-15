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Врач рассказал о состоянии пострадавших после пожара на АЗС в Новосибирске
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

Врач рассказал о состоянии пострадавших после пожара на АЗС в Новосибирске

Илья Ашуров

Происшествия

Состояние людей, которых госпитализировали после взрывов и пожара на АЗС в Новосибирске, стабильное. Их жизням ничего не угрожает. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил главный врач новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.

— И пациенты реанимационные, и пациенты, находящиеся в ожоговом центре в реанимации, — все стабильны, на сегодня угрозы для жизни ни у кого нет, — сказал врач.

По его словам, всего в результате происшествия в больницу доставили 17 человек. Из них семь пациентов находятся в стабильно тяжелом состоянии, 10 — в состоянии средней тяжести, в том числе двое детей, передает ТАСС.

Напомним, 14 июня на Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелась автозаправочная станция, где стали взрываться резервуары с топливом. Было известно о шести пострадавших, четверо из которых были госпитализированы в ожоговый центр, в том числе двое пожарных, первыми прибывших на вызов. Позже количество пострадавших выросло до 28.

По факту пожара возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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