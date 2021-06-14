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Спасатели полностью потушили пожар на АЗС в Новосибирске
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Спасатели полностью потушили пожар на АЗС в Новосибирске

Анастасия Колоскова

Происшествия

Спасателям удалось полностью потушить крупный пожар на автозаправочной станции (АЗС) в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в понедельник, 14 июня.

— В 21:48 пожар полностью ликвидирован, — уточнили в ведомстве.

Согласно последним данным регионального министерства здравоохранения, в результате инцидента пострадали 28 человек, девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что на Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелась автозаправочная станция, где стали взрываться резервуары с топливом. Было известно о шести пострадавших, четверо из которых были госпитализированы в ожоговый центр, в том числе двое пожарных, первыми прибывших на вызов. Позже количество пострадавших выросло до 16.

По факту пожара возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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