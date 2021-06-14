Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16

Фото: Анна Иванцова, Вечерняя Москва

Число пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Новосибирске выросло до 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в понедельник 14 июня.

По данным ведомства, к 15:56 по московскому времени возгорание удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

По факту пожара возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте происшествия работают следователи.

Ранее сообщалось, что на Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелась автозаправочная станция, где стали взрываться резервуары с топливом. Было известно о шести пострадавших, четверо из которых госпитализировали в ожоговый центр, в том числе двоих пожарных, первыми прибывших на вызов.

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