Двое пожарных пострадали при тушении здания на севере Москвы

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Россия, Москва, Керамический проезд, 8А Карта всех событий

Двое пожарных пострадали во время тушения возгорания в здании ночного клуба и автомастерской на севере Москвы. Об этом вечером воскресенья, 13 июня, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Как уточнили в ведомстве, пострадавшие обратились для осмотра к медикам, госпитализация не потребовалась. Угрозы жизни и здоровью нет.

По словам источника ТАСС, после локализации пожара двое пожарных получили ожоги в области лица. Предварительная причина происшествия — выброс пламени.

Ранее сообщалось, сообщалось о пожаре по адресу Керамический проезд, дом 8а. Из-за пожара было временно приостановлено движение поездов в сторону столицы на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД).

В 20:15 пожар был ликвидирован.

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