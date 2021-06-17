Кальянную на востоке Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер
Сотрудники Роспотребнадзора опечатали кальянную Kings smoke на востоке столицы за нарушение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Мурад Алискандиев.
По его словам, управление Роспотребнадзора увеличило количество проверок соблюдения противоэпидемических мер в общественных местах. В кальянной Kings smoke, расположенной в доме 10 по улице Дмитриевского, был выявлен ряд нарушений.
— В ходе осмотра установлено, что кальянная осуществляет деятельность в нарушение указа мэра Москвы о запрете курения кальяна посетителями. Также в помещении не проводится обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями, также отсутствует дезинфекция поверхностей, — приводит слова Алискандиева агентство городских новостей «Москва».
Помимо этого, сотрудникам заведения не измерялась температура тела и отсутствовал соответствующий журнал для учета.
Специалист уточнил, что кальянную опечатали.Материалы с нарушениями отправили в суд для решения вопроса приостановления деятельности кальянной на срок до 90 суток, добавил он.