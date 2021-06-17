Кальянную на востоке Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер

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Сотрудники Роспотребнадзора опечатали кальянную Kings smoke на востоке столицы за нарушение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Мурад Алискандиев.

По его словам, управление Роспотребнадзора увеличило количество проверок соблюдения противоэпидемических мер в общественных местах. В кальянной Kings smoke, расположенной в доме 10 по улице Дмитриевского, был выявлен ряд нарушений.

— В ходе осмотра установлено, что кальянная осуществляет деятельность в нарушение указа мэра Москвы о запрете курения кальяна посетителями. Также в помещении не проводится обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями, также отсутствует дезинфекция поверхностей, — приводит слова Алискандиева агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, сотрудникам заведения не измерялась температура тела и отсутствовал соответствующий журнал для учета.

Специалист уточнил, что кальянную опечатали.Материалы с нарушениями отправили в суд для решения вопроса приостановления деятельности кальянной на срок до 90 суток, добавил он.