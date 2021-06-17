Дом по реновации на Авангардной улице поставили на кадастровый учет

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Россия, Москва, Авангардная улица, 10А Карта всех событий

Трехсекционный дом 10А на улице Авангардная по программе реновации поставлен на кадастровый учет. Об этом в четверг, 17 июня, сообщила пресс-служба Росреестра.

Здание стало 30-м по счету, оформленным с начала 2021 года по данной программе, отметили в ведомстве.

Дом общей площадью 18,3 тысячи квадратных метров рассчитан на 171 квартиру.

Отмечается, что новостройка стала третьей в этом году в Головинском районе.

В пресс-службе добавили, что Северный административный округ занимает третье место по общей площади поставленных на кадастровый учет домов по реновации — около 307 тысяч квадратных метров.