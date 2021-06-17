Дом по реновации на Авангардной улице поставили на кадастровый учет
Россия, Москва, Авангардная улица, 10А Карта всех событий
Трехсекционный дом 10А на улице Авангардная по программе реновации поставлен на кадастровый учет. Об этом в четверг, 17 июня, сообщила пресс-служба Росреестра.
Здание стало 30-м по счету, оформленным с начала 2021 года по данной программе, отметили в ведомстве.
Дом общей площадью 18,3 тысячи квадратных метров рассчитан на 171 квартиру.
Отмечается, что новостройка стала третьей в этом году в Головинском районе.
В пресс-службе добавили, что Северный административный округ занимает третье место по общей площади поставленных на кадастровый учет домов по реновации — около 307 тысяч квадратных метров.
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