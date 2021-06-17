Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Акцию «Время ранних» продлили до конца 2021 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Акцию «Время ранних» продлили до конца 2021 года

Михаил Алимов

Город

Акцию «Время ранних» продлят до конца года. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Акция позволяет в два раза дешевле ездить на двух линиях метро в определенные часы, которые не попадают на час пик. Отмечается, что во время коронавирусных ограничений она позволит сделать поездки безопаснее.

— Эффект от акции можно сравнить с запуском на линию 5 дополнительных поездов — 8 тысяч пассажиров изменили свой маршрут, — говорится в сообщении.

«Время ранних» запустили в ноябре 2020 года — действует она на Некрасовской и Таганско-Краснопресненской линиях метро. Стоимость поездки уменьшена в два раза с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15 утра. Также с 12 мая снижена стоимость ж/д проезда до станций Сортировочная, Электрозаводская и до Казанского вокзала.

— Пользуйтесь транспортом не в часы пик и соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя и проявляйте заботу о других, — заявил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

МетроДепартамент транспорта Москвыакция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте