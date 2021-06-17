Акцию «Время ранних» продлили до конца 2021 года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Акцию «Время ранних» продлят до конца года. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Акция позволяет в два раза дешевле ездить на двух линиях метро в определенные часы, которые не попадают на час пик. Отмечается, что во время коронавирусных ограничений она позволит сделать поездки безопаснее.

— Эффект от акции можно сравнить с запуском на линию 5 дополнительных поездов — 8 тысяч пассажиров изменили свой маршрут, — говорится в сообщении.

«Время ранних» запустили в ноябре 2020 года — действует она на Некрасовской и Таганско-Краснопресненской линиях метро. Стоимость поездки уменьшена в два раза с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15 утра. Также с 12 мая снижена стоимость ж/д проезда до станций Сортировочная, Электрозаводская и до Казанского вокзала.

— Пользуйтесь транспортом не в часы пик и соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя и проявляйте заботу о других, — заявил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.